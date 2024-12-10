Защитник «Челси» Кукурелья выбросил бутсы после победы в дерби с «Тоттенхэмом»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья опубликовал фотографию с выброшенными бутсами после дерби с «Тоттенхэмом» (4:3). Напомним, испанец дважды поскользнулся в начале первого тайма и оба раза после этого его команда теряла мяч и пропускала. Позднее игрок сменил бутсы и сделал результативную передачу.

«Простите меня, „синие“, — подписал фотографию Кукурелья.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА КУКУРЕЛЬИ

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Челси» заработал 31 очко и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.

Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»: