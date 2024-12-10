Защитник «Челси» Кукурелья выбросил бутсы после победы в дерби с «Тоттенхэмом»
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Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья опубликовал фотографию с выброшенными бутсами после дерби с «Тоттенхэмом» (4:3). Напомним, испанец дважды поскользнулся в начале первого тайма и оба раза после этого его команда теряла мяч и пропускала. Позднее игрок сменил бутсы и сделал результативную передачу.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 4
Челси
Лондон
1:0 Соланке – 5' 2:0 Кулушевски – 11' 2:1 Санчо – 17' 2:2 Палмер – 61' 2:3 Фернандес – 73' 2:4 Палмер – 84' 3:4 Мин – 90+6'
«Простите меня, „синие“, — подписал фотографию Кукурелья.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА КУКУРЕЛЬИ
На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Челси» заработал 31 очко и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.
Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»:
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