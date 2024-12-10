Нико Уильямс сообщил о желании перейти в Барселону — Sport.es

22-летний вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс хочет перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Sport.es Тони Хуанмарти.

По информации источника, Уильямс сообщил руководству каталонского клуба, что готов к ним присоединиться.

Отметим, перед началом текущего сезона «Барселона» делала трансферное предложение вингеру, но он отказался от него, заявив, что хочет остаться в «Атлетике».

Напомним, Уильямс выступает за «Атлетик» с июля 2021 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет € 70 млн.