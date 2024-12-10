Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс сообщил о желании перейти в Барселону — Sport.es

Нико Уильямс сообщил о желании перейти в Барселону — Sport.es
Комментарии

22-летний вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс хочет перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Sport.es Тони Хуанмарти.

По информации источника, Уильямс сообщил руководству каталонского клуба, что готов к ним присоединиться.
Отметим, перед началом текущего сезона «Барселона» делала трансферное предложение вингеру, но он отказался от него, заявив, что хочет остаться в «Атлетике».

Напомним, Уильямс выступает за «Атлетик» с июля 2021 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Четыре топ-клуба АПЛ интересуются звездой сборной Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android