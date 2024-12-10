Появились новые подробности по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» обвинили в 130 случаях нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает The Times.

Ранее сообщалось, что клубу инкриминируют 115 нарушений, но из-за путаницы с определёнными правилами пришлось сделать поправку.

Также отмечено, что решения могут быть оглашены в январе, однако из-за апелляции окончательный вердикт может быть отложен до следующего сезона. На рассмотрение апелляции может уйти 6-8 месяцев. Как сообщалось ранее, если будет принято решение о понижении клуба в классе, апелляция может приостановить это решение до его рассмотрения.

Напомним, «Ман Сити» ранее обвинили в нарушении правил финансового фэйр-плей в течение девяти лет – с 2009-го по 2018-й.

В этом сезоне «Манчестер Сити» после 15 туров чемпионата Англии набрал 27 очков и идёт на четвёртом месте.

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