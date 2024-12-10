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Тренер «Баварии» Компани ответил на вопрос о трансфере Мудрика и других украинцев в клуб

Тренер «Баварии» Компани ответил на вопрос о трансфере Мудрика и других украинцев в клуб
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» прокомментировал возможный интерес команды к украинским игрокам, в частности к вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Возможно мы увидим в будущем каких-то украинских игроков в «Баварии»? Например, мы читали некоторые слухи или информацию о Михаиле Мудрике и интересе «Баварии» к нему. Можете что-то прокомментировать на эту тему?

— Честно говоря, я вообще не был сфокусирован на этой теме. Я знаю замечательных украинских футболистов, вы упомянули сейчас о Мудрике. Но эти вещи мы будем обговаривать в январе, мы будем обсуждать это через 3-4 недели. Также мы поговорим об этом летом. Поэтому у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос сейчас», — заявил Компани на пресс-конференции.

Напомним, матч «Шахтёр» — «Бавария» состоится сегодня, начало — в 23:00 мск.

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