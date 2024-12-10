В Испании раскрыли, кто в «Барселоне» пытается удержать де Йонга. Хавбек намерен уйти

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик старается сделать всё, чтобы в команде остался нидерландский полузащитник Френки де Йонг. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, целью Флика является не что иное, как вернуть тот высокий уровень игры полузащитника, который был у нидерландца до травмы голеностопа. Кроме того, тренер «Барселоны» считает, что хавбек идеально подходит для его системы игры и является лучшим футболистом команды.

Ранее сообщалось, что де Йонг хочет покинуть «блауграну». Руководство каталонцев также настаивает на трансфере нидерландца уже в ближайшее трансферное окно.

Напомним, де Йонг пополнил состав сине-гранатовых в июле 2019 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 играх, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.