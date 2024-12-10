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Лионель Месси назвал имя футболиста, который больше всех за карьеру его злил

Лионель Месси назвал имя футболиста, который больше всех за карьеру его злил
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Легендарный аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси назвал футболиста, который злил его больше всех за карьеру.

«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил… Рамос – это игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в «эль класико». Это были напряжённые матчи», – приводит слова Месси Give me Sport.

Месси и Рамос вместе отыграли два сезона за французский «ПСЖ».

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2025 года. Серхио Рамос на данный момент продолжает прибывать в статусе свободного агента после ухода из «Севильи».

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