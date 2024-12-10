Лионель Месси назвал имя футболиста, который больше всех за карьеру его злил

Легендарный аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси назвал футболиста, который злил его больше всех за карьеру.

«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил… Рамос – это игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в «эль класико». Это были напряжённые матчи», – приводит слова Месси Give me Sport.

Месси и Рамос вместе отыграли два сезона за французский «ПСЖ».

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2025 года. Серхио Рамос на данный момент продолжает прибывать в статусе свободного агента после ухода из «Севильи».

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