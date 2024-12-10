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Стало известно, где «Акрон» проведёт зимние сборы

Стало известно, где «Акрон» проведёт зимние сборы
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Тольяттинский «Акрон» проведёт зимние сборы на побережье Персидского залива. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

В заявлении клуба говорится, что сборы команда проведёт в Объединённых Арабских Эмиратах. Первый этап будет проходить с 15 по 30 января в Абу-Даби. Затем «Акрон» переедет в Дубай, где продолжит подготовку к весенней части сезона в следующем интервале — с 30 января по 23 февраля.

Напомним, по итогам 18 игр «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Перед паузой команда обыграла на выезде «Зенит» со счётом 2:1. Следующий матч «Акрон» проведёт на выезде 2 марта с «Пари НН».

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