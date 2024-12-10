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Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул в РПЛ

Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул в РПЛ
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался об игре команды в этом сезоне и желании побороться за чемпионство.

«Спартак» однозначно созрел для борьбы за чемпионский титул в России. Осенью и в начале зимы мы набрали отличный ход и чувствовали себя превосходно как команда. У нас есть огромное желание побороться за золото», — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам 18 игр московская команда занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар». На втором месте находится «Зенит».

Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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