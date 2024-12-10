Защитник «Спартака» Дуарте: Угальде и Барко заиграли бы в топ-клубах Европы

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос об уровне игры нападающего московской команды Манфреда Угальде и хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

— Угальде с Барко потянули бы уровень топ-клубов?

— Уверен, что да. Оба имеют потенциал и качества, чтобы играть в самых больших командах Европы, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, на данный момент коста-риканский форвард «Спартака» Манфред Угальде лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров. На счету аргентинского хавбека красно-белых Эсекьеля Барко восемь голов в чемпионате России.

Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.