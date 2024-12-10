Алексис Дуарте: «Спартак» — самый популярный клуб России

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался о популярности своего клуба.
— По твоим ощущениям, «Спартак» самый популярный клуб России?
— Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на «Спартак». Не столько даже дома, сколько на выезде. Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков! — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, по итогам 18 игр московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар». На втором месте находится «Зенит».
Дуарте пополнил состав «Спартака» в 2023 году.
Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.
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