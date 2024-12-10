Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить Мохамеда Салаха

Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить Мохамеда Салаха
Комментарии

«Ливерпуль» может подписать 19-летнего турецкого вингера «Ювентуса» Кенана Йылдыза на замену 32-летнему Мохаммеду Салаху. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Ювентус» хочет, чтобы игрок остался в команде, но готов его продать за € 80 млн. Сообщается, что «Ливерпуль» готовится к возможному уходу Мохамеда Салаха и ищет претендентов на его место.

Также Йылдызом интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, Йылдыз является воспитанником «Саллерна», также играл за молодёжную команду «Баварии». В июле 2022 года вингер перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента.

В текущем сезоне игрок забил пять голов и отдал пять результативных передач в 25 матчах за клуб и сборную.

Материалы по теме
«Ливерпуль» сделал предложение Мохамеду Салаху — журналист Орнштейн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android