Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить Мохамеда Салаха

«Ливерпуль» может подписать 19-летнего турецкого вингера «Ювентуса» Кенана Йылдыза на замену 32-летнему Мохаммеду Салаху. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Ювентус» хочет, чтобы игрок остался в команде, но готов его продать за € 80 млн. Сообщается, что «Ливерпуль» готовится к возможному уходу Мохамеда Салаха и ищет претендентов на его место.

Также Йылдызом интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, Йылдыз является воспитанником «Саллерна», также играл за молодёжную команду «Баварии». В июле 2022 года вингер перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента.

В текущем сезоне игрок забил пять голов и отдал пять результативных передач в 25 матчах за клуб и сборную.