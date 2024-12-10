Защитник «Спартака» Дуарте впервые рассказал об интересе «Валенсии»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал об интересе со стороны «Валенсии» и желании в будущем поиграть в клубах топ-лиг.
— Когда ты не играл, были предложения от других клубов?
— Были.
— Назовёшь их?
— Нет.
— Интерес «Валенсии» — было или нет?
— Я слышал об интересе «Валенсии». Не знаю, насколько конкретным он был. Если какие-то разговоры и велись, то далеко они не продвинулись.
— Самому хотелось бы попробовать себя в топ-лиге?
— Конечно. Я всегда хотел когда-нибудь поиграть в одной из этих стран. Если бы была такая возможность, выбрал бы Испанию или Англию. Но это в будущем, сейчас все мысли — о «Спартаке», — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.