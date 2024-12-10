Защитник «Спартака» Дуарте впервые рассказал об интересе «Валенсии»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал об интересе со стороны «Валенсии» и желании в будущем поиграть в клубах топ-лиг.

— Когда ты не играл, были предложения от других клубов?

— Были.

— Назовёшь их?

— Нет.

— Интерес «Валенсии» — было или нет?

— Я слышал об интересе «Валенсии». Не знаю, насколько конкретным он был. Если какие-то разговоры и велись, то далеко они не продвинулись.

— Самому хотелось бы попробовать себя в топ-лиге?

— Конечно. Я всегда хотел когда-нибудь поиграть в одной из этих стран. Если бы была такая возможность, выбрал бы Испанию или Англию. Но это в будущем, сейчас все мысли — о «Спартаке», — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.