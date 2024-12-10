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Полузащитник «Химок» Вера высказался о результатах команды в первой части РПЛ

Полузащитник «Химок» Вера высказался о результатах команды в первой части РПЛ
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Аргентинский полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера прокомментировал результаты команды в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«В первой части сезона мы провели достаточно неплохие матчи. Результаты, конечно, не самые лучшие. Но нам надо быть спокойными, отдохнуть головой и вернуться после паузы лучше», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В прошедшем туре подопечные Франка Артиги разгромно уступили московскому «Динамо» (1:4).

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