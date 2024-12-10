Бителло поделился эмоциями от победы «Динамо» в матче с «Химками»
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился эмоциями от победы своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (4:1). Бразилец отметился одной голевой передачей.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14' 2:0 Карраскаль – 50' 2:1 Мирзов – 58' 3:1 Тюкавин – 78' 4:1 Грулёв – 90'
«Последний матч года, рад, что завершили победой! Ещё один чудесный год, благословлённый богом. Идём дальше! +1 ассист!» — написал Бителло на своей странице в соцсетях.
Бителло в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.
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