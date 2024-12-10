Бителло поделился эмоциями от победы «Динамо» в матче с «Химками»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился эмоциями от победы своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (4:1). Бразилец отметился одной голевой передачей.

«Последний матч года, рад, что завершили победой! Ещё один чудесный год, благословлённый богом. Идём дальше! +1 ассист!» — написал Бителло на своей странице в соцсетях.

Бителло в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.