«Жирона» — «Ливерпуль»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и испанская «Жирона». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встречу будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

«Ливерпуль» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У «Жироны» в активе три очка и 30-е место в таблице.