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Жирона — Ливерпуль. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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«Жирона» — «Ливерпуль»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Жирона» — «Ливерпуль»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и испанская «Жирона». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встречу будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА

«Ливерпуль» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У «Жироны» в активе три очка и 30-е место в таблице.

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