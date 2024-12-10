Защитник «Спартака» Дуарте: машину в Москве не вожу, а в метро был один раз

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, как перемещается по Москве. Он сообщил, что нанял личного шофёра.

— Живёшь рядом с клубным стадионом?

— 5-10 минут на машине.

— Сам водишь?

— Нет, у меня есть шофёр.

— Не любишь ездить за рулём?

— Здесь — нет, ха-ха! А в Парагвае спокойно сажусь за руль. У меня RAM — надёжная машина.

— В московское метро спускался?

— Всего один раз. Когда ко мне приезжали родители, на три-четыре дня, мы все вместе прокатились на метро. Мне понравилось. В Москве очень красивый метрополитен. И поезда современные, удобные, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.