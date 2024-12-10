Защитник «Спартака» Дуарте: машину в Москве не вожу, а в метро был один раз

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, как перемещается по Москве. Он сообщил, что нанял личного шофёра.
— Живёшь рядом с клубным стадионом?
— 5-10 минут на машине.
— Сам водишь?
— Нет, у меня есть шофёр.
— Не любишь ездить за рулём?
— Здесь — нет, ха-ха! А в Парагвае спокойно сажусь за руль. У меня RAM — надёжная машина.
— В московское метро спускался?
— Всего один раз. Когда ко мне приезжали родители, на три-четыре дня, мы все вместе прокатились на метро. Мне понравилось. В Москве очень красивый метрополитен. И поезда современные, удобные, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.