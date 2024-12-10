«РБ Зальцбург» — «ПСЖ»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Встречу будет обслуживать английская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

«ПСЖ» набрал четыре очка в пяти матчах и занимает 25-е место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У «Ред Булл Зальцбург» в активе три очка и 32-е место в таблице.