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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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«РБ Зальцбург» — «ПСЖ»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«РБ Зальцбург» — «ПСЖ»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Встречу будет обслуживать английская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА

«ПСЖ» набрал четыре очка в пяти матчах и занимает 25-е место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У «Ред Булл Зальцбург» в активе три очка и 32-е место в таблице.

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