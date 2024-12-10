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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 10 декабря

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 10 декабря
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Сегодня, 10 декабря, стартует 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 10 декабря:

20:45 мск. «Динамо» Загреб — «Селтик»;
20:45 мск. «Жирона» — «Ливерпуль»;
23:00 мск. «Брест» — ПСВ;
23:00 мск. «Брюгге» — «Спортинг»;
23:00 мск. «Зальцбург» — «ПСЖ»;
23:00 мск. «Аталанта» — «Реал»;
23:00 мск. «Лейпциг» — «Астон Вилла»;
23:00 мск. «Шахтёр» — «Бавария»;
23:00 мск. «Байер» — «Интер».

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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