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Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Аталанта» — «Реал» Мадрид: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Аталанта» — «Реал» Мадрид: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянская «Аталанта» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Томаш Листкевич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА

«Реал» Мадрид набрал шесть очков в пяти матчах и занимает 24-е место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У «Аталанты» в активе 11 очков и пятое место в таблице.

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