«Аталанта» — «Реал» Мадрид: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянская «Аталанта» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Томаш Листкевич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

«Реал» Мадрид набрал шесть очков в пяти матчах и занимает 24-е место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У «Аталанты» в активе 11 очков и пятое место в таблице.