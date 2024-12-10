Игрок «Акрона» Хубулов: Дзюба — отличный партнёр

Нападающий тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов высказался о своём 36-летнем одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Дзюба — отличный партнёр. На матч с «Зенитом» он вышел с капитанской повязкой, зарядил нас перед игрой эмоциями, своей речью. Только положительные качества могу выделить в нём», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» после ухода из клуба в 2022 году и помог «Акрону» одержать выездную победу со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице.