«Байер» — «Интер»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Байер» и итальянский «Интер». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Байер» набрал 10 очков в пяти матчах и занимает шестое место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У миланского «Интера» в активе 13 очков, команда находится на втором месте в таблице.