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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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«Байер» — «Интер»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Байер» — «Интер»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкий «Байер» и итальянский «Интер». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байер» набрал 10 очков в пяти матчах и занимает шестое место в турнирной таблице общего зачёта Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У миланского «Интера» в активе 13 очков, команда находится на втором месте в таблице.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА
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