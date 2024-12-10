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Алексис Дуарте рассказал, что изменил Деян Станкович в игре «Спартака»

Алексис Дуарте рассказал, что изменил Деян Станкович в игре «Спартака»
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, что изменил новый главный тренер Деян Станкович в игре команды.

— Станкович хочет всегда побеждать. А для этого очень важно поддерживать высокую интенсивность игры. Мы все, без исключения, должны много бегать и активно прессинговать соперника. В этом заключается главное изменение.

— Никита Чернов ещё летом рассказывал нам, что новый тренер прививает команде максимально агрессивный стиль игры. Всё так?
— Точно. Интенсивность и агрессивность — основные составляющие нашей игры, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Алексисом Дуарте читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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