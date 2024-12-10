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«Байер» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Арде Гюлеру

«Байер» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Арде Гюлеру
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Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к турецкому полузащитнику мадридского «Реала» Арде Гюлеру, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб следил за футболистом ещё до его перехода в «Реал» из «Фенербахче». На данный момент в Мадриде не заинтересованы в уходе 19-летнего полузащитника в зимнее трансферное окно, однако, если следующим летом появится возможность и Гюлеру захочется регулярно играть на высшем уровне, «Байер» будет готов сделать шаг навстречу.

В текущем сезоне Арда Гюлер сыграл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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