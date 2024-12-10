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Агент Дркушича: пока не время говорить о его возвращении в «Зенит»

Агент Дркушича: пока не время говорить о его возвращении в «Зенит»
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Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, выступающего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», заявил, что на данном этапе вопрос о досрочном возвращении футболиста в российский клуб не стоит.

«Ванья хорошо себя чувствует в Сербии. Он рад играть за клуб. Вопрос о его досрочном возвращении из аренды в «Зенит» надо задавать клубам, но пока не время об этом говорить», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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