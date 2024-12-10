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Защитник «Спартака» Дуарте высказался об отъезде из России земляка из «Краснодара» Алонсо

Защитник «Спартака» Дуарте высказался об отъезде из России земляка из «Краснодара» Алонсо
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался об уходе своего соотечественника Хуниора Алонсо из «Краснодара». Футболист покинул чемпионат России по причине тяжёлой логистики южных клубов — из-за закрытых аэропортов приходится ездить на выездные матчи на автобусе.

«Думаю, эта проблема серьёзно повлияла на его решение уехать. Футболистам сборной Парагвая, играющим в России, приходится очень часто и много летать — то из Бразилии, то из Аргентины, то ещё откуда-то. Это утомляет. Я понимаю Хуниора», — сказал Алексис Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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