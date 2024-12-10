Защитник «Спартака» Дуарте высказался об отъезде из России земляка из «Краснодара» Алонсо

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался об уходе своего соотечественника Хуниора Алонсо из «Краснодара». Футболист покинул чемпионат России по причине тяжёлой логистики южных клубов — из-за закрытых аэропортов приходится ездить на выездные матчи на автобусе.

«Думаю, эта проблема серьёзно повлияла на его решение уехать. Футболистам сборной Парагвая, играющим в России, приходится очень часто и много летать — то из Бразилии, то из Аргентины, то ещё откуда-то. Это утомляет. Я понимаю Хуниора», — сказал Алексис Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.