Аршавин объяснил прогресс форварда «Спартака» Манфреда Угальде

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о прогрессе нападающего московского «Спартака» Манфереда Угальде.

«Угальде в «Спартаке» не хватало игрока, который подсунет мяч, где‑то отыграется в стенку. Манфред не тот футболист, который стоит в штрафной и ждёт, когда ему навесят, он сам продавит и забьёт. Помню, что на сборах Угальде неплохо взаимодействовал с Квинси Промесом, а теперь Манфред нашёл общий язык с Барко. Если посмотреть, то Угальде две трети голов забил одним касанием», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.