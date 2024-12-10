Агент Ильи Помазуна высказался о будущем вратаря

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента. Напомним, вратарь был отстранён от основной команды красно-синих из-за своего высказывания о возможном переходе в «Спартак».

«Илья уехал, отдыхает. Ничего не могу сказать. Понятно, где продолжит, но пока без комментариев. Думаю, что не ЦСКА», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.