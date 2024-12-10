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Хомуха: хорошо, что «Краснодар» ушёл лидером на зимнюю паузу

Хомуха: хорошо, что «Краснодар» ушёл лидером на зимнюю паузу
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игре и результатах «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «быки» занимают первое место в турнирной таблице.

«Нынешний сезон — продолжение прошлого, когда несколько команд находились в зоне первого места. Сейчас ситуация повторяется, но только после первой части чемпионата. Это добавляет интриг в весенней части. Думаю, этот сезон интереснее прошлого. В лидирующих командах произойдут перестановки. Кто удачнее это сделает, тому реальнее будет бороться за титул.

Турнирная таблица РПЛ

Для российского чемпионата хорошо, что «Краснодар» ушёл лидером на зимнюю паузу. Но у «Зенита» такое же количество очков, а «Спартак» отстаёт всего на два, поэтому вся борьба впереди. Я ожидаю, что у «Зенита» произойдут усиления позиций, которые требует этого. Думаю, клуб в этом плане сработает продуктивно и уже в весенней части будет выглядеть гораздо эффективней», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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