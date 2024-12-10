Защитник «Спартака» Дуарте рассказал, почему не играл в первой трети сезона

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, почему не играл в первой трети сезона. По словам футболиста, причина заключается в травме и долгом восстановлении после неё. В конце календарного 2024 года Дуарте вернулся в основной составе красно-белых.

«В контрольном матче на предсезонке я травмировал колено. Из-за этой неприятности потерял два месяца — пропустил сборы, потом долго набирал форму. Эта пауза ощутимо сказалась на моих кондициях.

Травма была достаточно серьёзная — надрыв связок. Слава богу, что не разрыв! Могло быть гораздо хуже», — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.