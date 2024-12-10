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Шикунов: со стороны «Зенита» в последних играх не было агрессии, скорости и моментов

Шикунов: со стороны «Зенита» в последних играх не было агрессии, скорости и моментов
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о последних результатах «Зенита» в РПЛ.

«Даже объяснить невозможно, почему «Зенит» проиграл два матча дома. В первом матче команда недооценила соперника, а во втором — перегорела. Надо быть внутри, чтобы понимать, что произошло. Со стороны вроде бы всё то же самое, но не так агрессивно, не было тех скоростей и большого количества моментов.

Турнирная таблица РПЛ

Нельзя даже сказать, что «Зениту» не повезло, что не реализовали свои моменты. Самара первый тайм переиграла их вчистую и выдержала второй тайм. Но питерцы давили в матче с «Акроном», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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