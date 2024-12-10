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Дуглас Сантос заявил, что «Зенит» обязан выиграть чемпионский титул в год столетия

Дуглас Сантос заявил, что «Зенит» обязан выиграть чемпионский титул в год столетия
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Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос считает, что сине-бело-голубые обязаны выигрывать Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2024/2025. В мае 2025 года «Зенит» отпразднует столетний юбилей.

«Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие — это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нём», — приводит слова Сантоса «Спорт-экспресс».

Турнирная таблица РПЛ

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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