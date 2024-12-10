«Это не так, как и обычно у Генича». В «Зените» опровергли слухи о переходе Садулаева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу возможного приобретения полузащитника «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаева в зимнее трансферное окно.

«Константин Генич сказал, что Садулаев подписал контракт? Это не так, как и обычно у Генича», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

24-летний Садулаев в текущем сезоне сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.