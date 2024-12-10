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Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на новость об интересе к Зиньковскому

Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на новость об интересе к Зиньковскому
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов отреагировал на новость об интересе подмосковного клуба к вингеру московского «Спартака» Антону Зиньковскому. Ранее о возможном переходе 28-летнего футболиста сообщал журналист Иван Карпов.

«Вопрос надо задавать спортивному блоку. Мне ничего неизвестно», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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