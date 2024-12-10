Защитник «Спартака» Дуарте: борщ видел, но не пробовал, гречку тоже не ел

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о русской кухне. Он рассказал, что видел борщ, но не успел его попробовать. Также он не пробовал гречневую кашу.

— Знаешь, что такое спартаковский борщ?

— Борщ?..

— Красный суп из свёклы.

— А-а-а, я видел его, но сам не пробовал! В Парагвае много разных супов, но такого на родине не встречал. Хотя наша национальная кухня очень богатая.

— А как насчёт гречки?

— Вот этого точно не ел, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, московский «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице РПЛ.