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Защитник «Спартака» Дуарте: борщ видел, но не пробовал, гречку тоже не ел

Защитник «Спартака» Дуарте: борщ видел, но не пробовал, гречку тоже не ел
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о русской кухне. Он рассказал, что видел борщ, но не успел его попробовать. Также он не пробовал гречневую кашу.

— Знаешь, что такое спартаковский борщ?
— Борщ?..

— Красный суп из свёклы.
— А-а-а, я видел его, но сам не пробовал! В Парагвае много разных супов, но такого на родине не встречал. Хотя наша национальная кухня очень богатая.

— А как насчёт гречки?
— Вот этого точно не ел, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, московский «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице РПЛ.

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