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Александр Канищев: «Зениту» без разницы, на каком месте он ушёл на зимний перерыв

Александр Канищев: «Зениту» без разницы, на каком месте он ушёл на зимний перерыв
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о выступлении сине-бело-голубых в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

«Конечно, когда шесть команд могут бороться за чемпионство в РПЛ и существует интрига, то для болельщиков это очень интересно. Для «Зенита» это сложная ситуация. Но на самом деле команде без разницы, на каком месте она ушла на зимний перерыв. Первые с отрывом в очко или вторые с одинаковыми показателями — не играет роли. Всё будет определяться во второй части чемпионата», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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