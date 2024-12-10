Григорян выразил мнение, что «Факел» не вылетит из РПЛ по итогам этого сезона

Известный российский специалист Александр Григорян полагает, что воронежский «Факел» сумеет сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Факел». Не представляю, как эта команда будет вылетать с такой самоотдачей и такой сумасшедшей поддержкой. Каждый клуб ценит болельщиков, но такой энергии от фанатов нет ни у одной команды в России. Мы видим, что «Факел» выглядит очень убедительно и даже давление оказывает на лидеров», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).