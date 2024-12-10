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Защитник «Спартака» Дуарте рассказал об особой роли Эсекьеля Барко в команде

Защитник «Спартака» Дуарте рассказал об особой роли Эсекьеля Барко в команде
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался об одном из лидеров московской команды — Эсекьеле Барко. Парагваец отметил большой вклад аргентинского хавбека в игру команды. Кроме того, он высоко оценил влияние Барко на атмосферу в коллективе.

— Барко — ещё один герой сезона?
— Без сомнения. Эсекьель классно играет: здорово контролирует мяч и регулирует темп игры. Эсекьель очень помогает «Спартаку», и не только на поле. Помимо того, что Барко отличный футболист, он ещё и позитивный человек, положительно влияет на микроклимат в коллективе, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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