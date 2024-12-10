Амброзини: «Милан» испытывает наибольшие трудности в Серии А пропорционально силе состава

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини поделился мыслями о выступлении «россонери» в нынешнем сезоне итальянской Серии А. После 14 сыгранных матчей чемпионата «Милан» заработал 22 очка и занимает седьмое место, отставая от четвёртой строчки на шесть очков.

«Среди команд, которые должны были провести чемпионат на определённом уровне, «Милан» — та команда, которая испытывает наибольшие трудности пропорционально качеству состава. Для меня это сильная команда. У «Милана» есть сильные игроки, которые меньше проявляют себя пропорционально той ценности, которую они имеют.

Например, у «Ювентуса» нет нападающих, у «Милана» есть Абрахам и Мората. Лофтус-Чик является альтернативой стартовому составу и мало что делает. У тренера четыре ценных центральных защитника. Мы можем говорить о Тео и Леау сколько угодно. С точки зрения силы состава и того, что они показали на поле, это команда, которая пока сделала мало, меньше того, что могла бы сделать», — приводит слова Амброзини Milan News.