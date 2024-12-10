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Джанашия: Дзюба — хороший нападающий, таких форвардов нет в других командах РПЛ

Джанашия: Дзюба — хороший нападающий, таких форвардов нет в других командах РПЛ
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Дзюба сейчас идёт в таком темпе, что он побьёт рекорд Кержакова — там осталось всего четыре мяча. Я ещё давно говорил, что Дзюба многих огорчит. Так всё и происходит. Артём — хороший нападающий, таких форвардов нет в других командах. У нас с ними проблема. Он всё равно держит свой уровень. Я рад за него, и мне приятно смотреть, что он продолжает забивать даже в таком возрасте. Это, конечно, плохо — пусть молодые забивают (смеётся). Но мне всё равно приятно», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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