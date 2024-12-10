Дуарте: Угальде — лучший нападающий РПЛ. Он не только талант, но и большой трудяга

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался о главном бомбардире команды Манфреде Угальде. Он назвал костариканца лучшим форвардом РПЛ прямо сейчас.

— Прямо сейчас Манфред — лучший нападающий РПЛ?

— На мой взгляд, да. Он переживает очень хороший момент в карьере — делает дубли, «Локомотиву» вообще четыре гола забил!

— Тебя удивило его преображение в этом сезоне?

— Не сказал бы, что удивило. Я-то видел его каждый день и знал, что он очень талантливый игрок. А ещё Угальде большой трудяга. Всё это в комплексе принесло свои плоды в виде голов, — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.