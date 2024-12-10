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Джанашия: у «Зенита» 40 хороших футболистов. Что случилось с командой в последних матчах?

Джанашия: у «Зенита» 40 хороших футболистов. Что случилось с командой в последних матчах?
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом. Напомним, сине-бело-голубые уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«Я удивился поражениям «Зенита» в последних двух матчах. Я не понимаю, что случилось с командой. У «Зенита» 40 хороших футболистов. Это две команды! Но все всегда перед паузой хотят уже заканчивать и думают об отпуске, поэтому расслабляются. Это сыграло большую роль», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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