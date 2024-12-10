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«Сейчас ты не тренер двух команд». Жена Карпина показала, как он ставит новогоднюю ёлку

«Сейчас ты не тренер двух команд». Жена Карпина показала, как он ставит новогоднюю ёлку
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поставил новогоднюю ёлку в окружении своей семьи. Во время процесса супруга российского специалиста сказала, что сейчас он «тренер не двух команд», на что Карпин ответил: «А двух маленьких девочек».

Отметим, что футбольный клуб «Ростов» завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. Жёлто-синие выиграли четыре последних матча в рамках внутреннего первенства, поочерёдно обыграв «Химки», ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».

2 марта «Ростов» сыграет с московским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ.

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