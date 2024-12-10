«Зенит» обратился в ЭСК из-за отменённых голов в матче с «Акроном»

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) из-за отменённых голов в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Встреча завершилась победой тольяттинцев со счётом 2:1.

«Зенит» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с отменённым голом Матео Кассьерры на 69-й минуте арбитром Владимиром Москалёвым.

Также клуб просит рассмотреть момент с отменённым голом Лусиано на 90+8-й минуте встречи. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.