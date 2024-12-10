Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» обратился в ЭСК из-за отменённых голов в матче с «Акроном»

«Зенит» обратился в ЭСК из-за отменённых голов в матче с «Акроном»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) из-за отменённых голов в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Встреча завершилась победой тольяттинцев со счётом 2:1.

«Зенит» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с отменённым голом Матео Кассьерры на 69-й минуте арбитром Владимиром Москалёвым.

Также клуб просит рассмотреть момент с отменённым голом Лусиано на 90+8-й минуте встречи. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

Материалы по теме
«Это не так, как и обычно у Генича». В «Зените» опровергли слухи о переходе Садулаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android