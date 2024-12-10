«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

«Пари НН» просит рассмотреть эпизод на 62-й минуте встречи 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», когда судья Евгений Кукуляк засчитал гол нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» состоялся 7 декабря. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.