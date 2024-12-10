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«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»
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«Пари НН» просит рассмотреть эпизод на 62-й минуте встречи 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», когда судья Евгений Кукуляк засчитал гол нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» состоялся 7 декабря. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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