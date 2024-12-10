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Олег Терёхин: ещё рано хоронить «Оренбург» — они могут попасть в стыки

Олег Терёхин: ещё рано хоронить «Оренбург» — они могут попасть в стыки
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Бывший российский футболист Олег Терёхин оценил шансы «Оренбурга» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге, а также заявил, что уверен в том, что «Ахмат» останется в высшем дивизионе.

«Я уверен, что «Ахмат» выйдет из зоны вылета. Хорошо, что команда одержала победу в последнем матче перед паузой. Думаю, команда останется в РПЛ, но будет тяжёлая борьба. Тот же «Оренбург», хоть он на последнем месте, но если они одержат две победы, то будут уже в зоне стыковых матчей. Ещё рано хоронить «Оренбург» — они могут попасть в стыки», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» с 13 очками идёт на 15-м месте.

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