Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Ростова» Ятимов рассказал о разнице между РПЛ и чемпионатом Таджикистана

Голкипер «Ростова» Ятимов рассказал о разнице между РПЛ и чемпионатом Таджикистана
Комментарии

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов высказался о разнице уровней Российской Премьер-Лиги и чемпионата Таджикистана по футболу.

«Большая разница между чемпионатами России и Таджикистана? Да, 100%: в РПЛ другие скорости, меньше времени на принятие решений», — приводит слова Ятимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Рустам Ятимов провёл 10 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

Материалы по теме
Карпин: привезти в «Ростов» даже российских игроков, мягко говоря, непросто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android