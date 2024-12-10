Голкипер «Ростова» Ятимов рассказал о разнице между РПЛ и чемпионатом Таджикистана

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов высказался о разнице уровней Российской Премьер-Лиги и чемпионата Таджикистана по футболу.

«Большая разница между чемпионатами России и Таджикистана? Да, 100%: в РПЛ другие скорости, меньше времени на принятие решений», — приводит слова Ятимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Рустам Ятимов провёл 10 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).