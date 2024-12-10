Алексис Дуарте прокомментировал свой 50-й матч за «Спартак» и первый голевой пас в России

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал своё первое результативное действие за красно-белых. Он отметился ассистом в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

— В Краснодаре ты сделал первый результативный пас в России. Особенный момент?

— Ещё бы! Для меня как защитника любые результативные действия — большая редкость. Я был счастлив ассистировать Угальде.

— Он поблагодарил за такой чудесный пас?

— Да-да. Мы постоянно общаемся и благодаря этому ещё лучше друг друга понимаем на поле. Я уже изучил манёвры Манфреда в игре. Поэтому и постарался как можно быстрее доставить мяч ему.

— Это был вдвойне знаменательный для тебя день — ещё и юбилейный матч за «Спартак»!

— Для меня большая честь провести 50 матчей за такой большой клуб. Горд и счастлив, что достиг этой отметки в «Спартаке». Вдвойне приятно, что победили. Мы все хотим и дальше продолжать в том же духе.

— Сколько ещё матчей хотел бы отыграть за красно-белых?

— Как можно больше! — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.