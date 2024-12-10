Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексис Дуарте прокомментировал свой 50-й матч за «Спартак» и первый голевой пас в России

Алексис Дуарте прокомментировал свой 50-й матч за «Спартак» и первый голевой пас в России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал своё первое результативное действие за красно-белых. Он отметился ассистом в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

— В Краснодаре ты сделал первый результативный пас в России. Особенный момент?
— Ещё бы! Для меня как защитника любые результативные действия — большая редкость. Я был счастлив ассистировать Угальде.

— Он поблагодарил за такой чудесный пас?
— Да-да. Мы постоянно общаемся и благодаря этому ещё лучше друг друга понимаем на поле. Я уже изучил манёвры Манфреда в игре. Поэтому и постарался как можно быстрее доставить мяч ему.

— Это был вдвойне знаменательный для тебя день — ещё и юбилейный матч за «Спартак»!
— Для меня большая честь провести 50 матчей за такой большой клуб. Горд и счастлив, что достиг этой отметки в «Спартаке». Вдвойне приятно, что победили. Мы все хотим и дальше продолжать в том же духе.

— Сколько ещё матчей хотел бы отыграть за красно-белых?
— Как можно больше! — сказал Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Этот «Спартак» и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики
Эксклюзив
«Этот «Спартак» и в Лиге чемпионов достойно сыграл бы». Как Дуарте раскрылся после критики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android