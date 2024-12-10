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Слот — о лидерстве «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: сложно сказать, важно ли это

Слот — о лидерстве «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: сложно сказать, важно ли это
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о лидерстве своей команды в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Красные» выиграли пять матчей из пяти и набрали 15 очков.

«Сложно что-то сказать по этому поводу. Только в конце сезона будет понятно, полезно ли было какой-либо команде лидировать в Лиге чемпионов, полезно ли было оказаться в топ-8. Мы играем основным составом, стараемся делать всё, чтобы занимать самое высокое место. И если это приведёт нас к тому, что в 1/8 финала мы попадём на сильного соперника, то в следующем сезоне будем действовать иначе, возможно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Сегодня, 10 декабря, «Ливерпуль» сыграет с «Жироной» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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