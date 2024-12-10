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В тульском «Арсенале» отреагировали на информацию об интересе к Александру Кокшарову

В тульском «Арсенале» отреагировали на информацию об интересе к Александру Кокшарову
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Краснодара» и молодёжной сборной России Александру Кокшарову. Ранее в СМИ сообщалось, что «оружейники» хотят арендовать игрока до конца сезона.

«Нет, это неправда. «Арсенал» не заинтересован в Кокшарове. Понятно, что я нахожусь в контакте с «Краснодаром» просто в плане диалога, но не до такой степени. Это неправда», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «быков» два матча во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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