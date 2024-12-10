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«Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном флаконе». В МЛС высказались о популярности Месси

«Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном флаконе». В МЛС высказались о популярности Месси
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Комиссар североамериканской футбольной лиги МЛС Дон Гарбер высказался об уровне популярности нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Если вы не живёте в мире глобального футбола, вам трудно представить себе всеобщую привлекательность, огромную популярность и звёздность Лео Месси. Я имею в виду, что это как Майкл Джексон в одном флаконе с Тейлор Свифт, и он играет в нашей лиге. Я скажу, что это превзошло мои ожидания. Надеюсь, что Лео останется здоровым и будет в лиге ещё долгое время. Я бы хотел, чтобы Лео оставался частью нашей лиги до самого конца», — приводит слова Гарбера The Independent.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2025 года. На счету аргентинца 39 игр за американскую команду, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.

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